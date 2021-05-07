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«Заболел и харахорился»: Иосиф Райхельгауз поделился воспоминаниями о Владимире Качане
Фото: РИА Новости / Нина Зотина

«Заболел и харахорился»: Иосиф Райхельгауз поделился воспоминаниями о Владимире Качане

Анастасия Колоскова

Руслан Давлетшин

Звезды

Художественный руководитель Московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал о жизни народного артиста России Владимира Качана, который скончался в пятницу, 7 мая.

— Владимир Андреевич Качан был одним из основателей театра, народным артистом. Он проработал 30 лет. Это человек, который выпустил огромное количество дисков, книг. Он интереснейший композитор, писатель, интереснейший артист. Также он очень много снимался в кино и очень много работал в нашем театре, — рассказал Райхельгауз.

Он отметил, что на счету артиста огромное количество ролей, сыгранных в знакомых спектаклях. Среди них — «А чой-то ты во фраке?» и недавний «На трубе».

— Мы разговаривали неделю назад. Он заболел и харахорился, а потом попал в Коммунарку и оттуда уже не вышел, — вспомнил Райхельгауз.

Ранее сообщалось, что Владимир Качан умер, не дожив лишь 11 дней до своего 74-летия.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Качан родился 18 мая 1947 года в городе Ворошилове (современный Уссурийск). Окончил московское Щукинское училище. В разное время играл на сценах столичного ТЮЗа, Театра на Малой Бронной, Театра имени Станиславского, Школы современной пьесы и театра-студии Олега Табакова.

Зрители запомнили его по ролям в фильмах «Когда я стану великаном», «Тайна Снежной королевы», «Петровка, 38», а также сериалам «Чтобы помнили», «Маргарита Назарова», «Диверсант» и другим.

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