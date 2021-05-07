Столичные кондитеры посоревнуются в конкурсе профессионального мастерства

Фото: Вечерняя Москва

Конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Кондитер» стартовал в столице. За победу в нем поборются 11 финалистов.

Организаторами соревнования выступили столичный департамент торговли и услуг и профсоюз работников торговли, общественного питания и потребкооперации города Москвы.

Отборочные соревнования прошли в 11 столичных административных округах, в которых приняли участие десятки производств, кондитерских, ресторанов и кофеен. Для этого они готовили фотопроекты на тему «Московская кондитерская», где раскрыли концепцию своих заведений.

В финальный этап прошли 11 конкурсантов. Им предстоит встретиться лицом к лицу 19 мая 2021 года на площадке Loft Hall 2, расположенной по адресу Ленинская Слобода, дом 26с15. Соревнования пройдут в рамках третьего дня фестиваля для кондитеров Moscow Cake Show Fest.

Финалистов ждут два испытания. В первом им нужно будет продемонстрировать сладкий стол на тему «Москва гостеприимная», а во втором — приготовить десерт «Московский рулет».

Итоги конкурса подведет экспертное жюри, в которое войдут известные кондитеры. При оценке будут учитываться умение участников организовать место для работы, соблюсти последовательность технологических процессов приготовления десертов, а также умение работать с продуктами и презентовать конкурсную работу.

Победителей назовут в этот же день. Занявшие I, II и III места получат медали, кубки и дипломы. Кроме того, участники смогут получить награды еще в 14 номинациях.

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