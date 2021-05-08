Более десяти рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более десяти рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 8 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Отмечается, что в аэропорту Внуково один рейс задержан и пять отменено. В Домодедове три рейса задержали и три отменили. В аэропорту Шереметьево отменили три вылета.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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