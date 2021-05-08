Более десяти рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более десяти рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 8 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Отмечается, что в аэропорту Внуково один рейс задержан и пять отменено. В Домодедове три рейса задержали и три отменили. В аэропорту Шереметьево отменили три вылета.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Читайте также: Россия планирует возобновить рейсы в Египет в ближайшие месяцы