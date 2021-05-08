«В стране беда!»: депутат Верховной Рады обратился к украинцам накануне 9 мая

Фото: president.gov.ua

Депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обратился к народу накануне Дня Победы. Обращение депутата опубликовали на сайте фракции.

Парламентарий выразил сожаление, что современная Украина не может справиться с проблемой фашизма. Он отметил, что власти запрещают работу оппозиционных каналов, а в эфире остаются пропаганда ненависти и искажение истории Великой Отечественной войны.

Вадим Рабинович призвал бороться с героизацией пособников фашистов в стране.

— Потому что наше стремление победить фашизм — оно сильнее!.. Да, в стране беда! Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го, — сказал депутат.

Он добавил, что большинство украинцев являются потомками победителей, а не тех, кто «стрелял в спину».

Ранее глава ЛНР назвал ситуацию в Донбассе настоящей гражданской войной.

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