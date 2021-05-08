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Диетолог рассказала о способе сбросить «зимний жир»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Диетолог рассказала о способе сбросить «зимний жир»

Виктория Родимкина

Здоровье

Ходьба со скоростью 5–7 километров в час лучше всего подходит для того, чтобы сбросить набранные за зиму лишние килограммы. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Арина Скоромная.

По ее словам, таким прогулкам в день нужно посвящать от 20 минут до часа, а идти лучше всего в гору.

— Когда вы поднимаетесь хотя бы в небольшую горочку, больше мышц напрягается, увеличивается нагрузка на ягодичные мышцы. Так что от подъема в горку больше плюсов и больше расход калорий, чем если ходить по плоскости, — сказала Арина Скоромная в эфире радио Sputnik.

Специалист отметила, что для прогулок подойдет обувь для бега. При этом диетолог пояснила, что улицы города плохо подходят для долгих прогулок из-за выхлопных газов, поэтому проводить такие тренировки лучше на природе или даже на беговой дорожке в тренажерном зале.

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