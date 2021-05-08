Уличные выставки «Москва победная» открылись на трех бульварах города
Главархив Москвы и столичный департамент труда и социальной защиты населения открыли уличные выставки «Москва победная». В экспозиции представлены истории ветеранов, снимки праздничной Москвы 1945 года, газетные вырезки.
Выставки открылись на трех бульварах: Чистопрудном, Гоголевском и Тверском.
Среди ветеранов, которые рассказали свои истории, — участники обороны Москвы и битвы на Курской дуге, Парада Победы 24 июня 1945 года, работники заводов.
Начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко отметил, что в Великой Отечественной войне приняли участие 850 тысяч москвичей. Свыше 374 тысяч не вернулись с фронта.
— Война стала тяжелейшим испытанием для советских людей, принесла слишком много горя и утрат. И забыть обо всем этом сейчас — настоящее преступление, — сказал Онопенко.
На сегодняшний день в столице проживает 37 351 ветеран Великой Отечественной войны, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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