Уличные выставки «Москва победная» открылись на трех бульварах города

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Россия, Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

Главархив Москвы и столичный департамент труда и социальной защиты населения открыли уличные выставки «Москва победная». В экспозиции представлены истории ветеранов, снимки праздничной Москвы 1945 года, газетные вырезки.

Выставки открылись на трех бульварах: Чистопрудном, Гоголевском и Тверском.

Среди ветеранов, которые рассказали свои истории, — участники обороны Москвы и битвы на Курской дуге, Парада Победы 24 июня 1945 года, работники заводов.

Начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко отметил, что в Великой Отечественной войне приняли участие 850 тысяч москвичей. Свыше 374 тысяч не вернулись с фронта.

— Война стала тяжелейшим испытанием для советских людей, принесла слишком много горя и утрат. И забыть обо всем этом сейчас — настоящее преступление, — сказал Онопенко.

На сегодняшний день в столице проживает 37 351 ветеран Великой Отечественной войны, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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