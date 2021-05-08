Сергей Собянин рассказал о будущем школьных дворов Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Школьные дворы в Москве в будущем должны быть доступны для всех жителей города, а не только для школьников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Выступление главы города опубликовано на его личном сайте в субботу, 8 мая.

По словам Сергея Собянина, в столице — «пять месяцев зимы», поэтому дворы бывают недоступны для школьников большую часть времени.

При этом школьные дворы в разумное время должны быть доступны для жителей города, уточнил мэр.

— При проектировании дворов мы должны понимать, что это не только для школьников, но и для людей, которые проживают недалеко от школы, в том числе для пожилых людей, — сказал столичный мэр.

Он отметил, что в столице в 2021 году запустили масштабную программу по реконструкции школьных дворов.

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