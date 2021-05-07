Сергей Собянин показал эволюцию билетов столичного метро

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал подборку фотографий, которые демонстрируют, как менялись билеты в столичную подземку, начиная с 1935 года и до внедрения карты «Тройка».

На снимках запечатлены билеты образцов 1935, 1939, 1969, 1980, 1981, 1992, 1997, 2002 годов.

— На этих фото — эволюция московских билетов. Их история начиналась в 1935 году и длилась до 2013 года, когда мы придумали #картаТройка. И не просто карту, а самую «умную билетную систему в мире». Такое признание «Тройка» получила на крупнейшей профильной международной премии Transport Ticketing Global в прошлом году, — подписал снимки мэр столицы.

Он отметил, что уже до конца текущего года будет запущена виртуальная «Тройка» для смартфонов — одна из первых в мире.

По словам Сергея Собянина, современные технологии имеют лишь один условный недостаток — невозможность получить «счастливый билетик».

Ранее Сергей Собянин поздравил народного артиста РФ Владимира Бортко с 75-летием.

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