СМИ: Четверых человек задержали в Москве за попытку помешать репетиции парада Победы
Сотрудники полиции в столице задержали четверых молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время репетиции парада ко Дню Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в субботу, 8 мая.
— Полиция задержала четверых молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе для репетиции парада, — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что среди задержанных — трое москвичей и одна 22-летняя девушка из Владимира. Перед случившимся группа молодых людей взломала замок на чердаке дома по Звенигородскому шоссе.
По данным источника, началась доследственная проверка.
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