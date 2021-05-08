СМИ: Четверых человек задержали в Москве за попытку помешать репетиции парада Победы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Звенигородская эстакада Карта всех событий

Сотрудники полиции в столице задержали четверых молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время репетиции парада ко Дню Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в субботу, 8 мая.

— Полиция задержала четверых молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе для репетиции парада, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что среди задержанных — трое москвичей и одна 22-летняя девушка из Владимира. Перед случившимся группа молодых людей взломала замок на чердаке дома по Звенигородскому шоссе.

По данным источника, началась доследственная проверка.

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