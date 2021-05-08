Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Четверых человек задержали в Москве за попытку помешать репетиции парада Победы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

СМИ: Четверых человек задержали в Москве за попытку помешать репетиции парада Победы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Звенигородская эстакадаКарта всех событий

Сотрудники полиции в столице задержали четверых молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время репетиции парада ко Дню Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в субботу, 8 мая.

— Полиция задержала четверых молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе для репетиции парада, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что среди задержанных — трое москвичей и одна 22-летняя девушка из Владимира. Перед случившимся группа молодых людей взломала замок на чердаке дома по Звенигородскому шоссе.

По данным источника, началась доследственная проверка.

Читайте также: Россиянам рассказали о типичных уловках телефонных мошенников

репетиция торжественного маршапарад Победызадержание
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Все мнения
О проекте