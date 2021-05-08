Россиянам рассказали о типичных уловках телефонных мошенников

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Директор регионального инжинирингового центра SafeNet «Национальной технологической инициативы» (НТИ) Денис Кувиков рассказал, какие сценарии мошенников нужно знать, чтобы не попасться на их уловки.

Так, злоумышленники взламывают базы данных интернет-магазинов и компаний и получают из них всю необходимую информацию о человеке: имя, почта, адрес проживания, телефон, часто даже название банка, клиентом которого является человек.

По словам эксперта, большая часть номеров мошенников есть в базе данных программы «Антиспам». Если злоумышленник позвонит, то с помощью этой программы можно узнать, что это не сотрудник банка. Если человек не пользуется такой программой, то стоит обратить внимание на то, что говорит собеседник. Как правило, он повторяет готовый скрипт.

Например, злоумышленник может сообщить о том, что кто-то пытается войти в личный кабинет. После этого он попросит сообщить CVC-код или PIN-код, чтобы якобы не дать преступнику списать со счета деньги. Потенциальной жертве расскажут о том, что она общается со службой безопасности банка, но доверять свои данные таким людям не стоит. У настоящих сотрудников банка уже есть вся необходимая информация.

Еще одной излюбленной схемой мошенников является SMS с кодом, который человек должен назвать. Такие сообщения приходят на телефон пользователя при подтверждении транзакций. Злоумышленники заверят, что кто-то пытается списать со счета средства и код из SMS не позволит им этого сделать.

По словам Кувикова, человеку также могут сообщить о том, что на его карту или банковский счет пришел денежный перевод, но он заблокирован. Тогда его попросят назвать данные карты, чтобы подтвердить его личность. Иногда преступники могут сказать, что со счета уже списаны деньги и чтобы вернуть их, нужно назвать личные данные: данные карты, код из SMS, паспортные данные.

— Эти уловки достаточно старые, но тем не менее россияне попадают в сети мошенников. Будьте бдительны и помните: у сотрудников банка есть вся необходимая информация. Если сомневаетесь — повесьте трубку и самостоятельно перезвоните в банк по официальному номеру телефона, — посоветовал Кувиков в разговоре с РИА Новости.

Мошенники могут предложить большую скидку на товары, но решение попросят принять срочно. Также они могут пообещать приз, за который придется еще и заплатить. Кроме того, часто встречается схема, при которой мошенники сообщают владельцу номера телефона о том, что их родственник попал в отделение полиции и для его освобождения необходимо оплатить залог.

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