Милла Йовович удивила поклонников новой прической, которую сделала себе сама

Фото: instagram.com/millajovovich

Актриса Милла Йовович удивила подписчиков новой стрижкой, которую она сделала себе сама. Звезда фильма «Пятый элемент» призналась, что после рождения младшей дочери стала реже появляться в социальных сетях.

— Мне наконец удалось выделить время для себя. И что же делает измученная мать первым делом? Маску, уход за лицом? Ха. Взяла ножницы и отстригла себе волосы! Кому нужны назойливые профи? — написала Йовович на своей странице в Instagram.

Звезда рассказала подписчикам, что после сушки феном и укладки она осталась довольна своей новой прической.

Фанаты актрисы поддержали ее: «Детка, ты прекрасна»; «Моя любимая актриса»; «Ты такая естественная!».

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