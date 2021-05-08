Милла Йовович удивила поклонников новой прической, которую сделала себе сама
Актриса Милла Йовович удивила подписчиков новой стрижкой, которую она сделала себе сама. Звезда фильма «Пятый элемент» призналась, что после рождения младшей дочери стала реже появляться в социальных сетях.
— Мне наконец удалось выделить время для себя. И что же делает измученная мать первым делом? Маску, уход за лицом? Ха. Взяла ножницы и отстригла себе волосы! Кому нужны назойливые профи? — написала Йовович на своей странице в Instagram.
Звезда рассказала подписчикам, что после сушки феном и укладки она осталась довольна своей новой прической.
Фанаты актрисы поддержали ее: «Детка, ты прекрасна»; «Моя любимая актриса»; «Ты такая естественная!».
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