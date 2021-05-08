Марк Уолберг набрал 20 килограммов для новой роли

Фото: instagram.com/markwahlberg

Голливудский актер Марк Уолберг набрал 20 лишних килограммов для роли. Фотографией перевоплощения он поделился на своей странице в соцсети Instagram.

Актер снимется в религиозной драме «Стью». Детали сценария пока не раскрываются, но известно, что главным героем будет Стюарт Лонг, боец, ставший актером.

По словам личного шеф-повара актера, Уолберг за минувшие два месяца набрал 20 килограммов. Он ест восемь раз в день, его дневная норма калорий увеличилась до семи тысяч. Режим актера также изменился, он просыпается в 03:00, сообщает ScreenRant.

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