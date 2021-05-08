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Власти Владивостока проведут проверку из-за «спорных» флагов ко Дню Победы
Фото: pixabay.com

Власти Владивостока проведут проверку из-за «спорных» флагов ко Дню Победы

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Власти Владивостока проведут проверку из-за флагов, которые были размещены на центральной площади города ко Дню Победы. Об этом рассказал представитель городской администрации в субботу, 8 мая.

Фотографии флагов появились в соцсетях. На полотнах изображены треугольные полотнища с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Это напоминает флаг Военно-морских сил Японии, воевавшей во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии.

В администрации города уточнили, что подрядчик неверно истолковал задание, которое указано в каталоге оформления улиц. Флаги уже заменили на российские триколоры.

После проверки в отношении чиновников из управления культуры будут приняты соответствующие меры. В мэрии также добавили, что работа подрядчика не будет оплачена из-за его ошибочного трактования условий контракта.

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