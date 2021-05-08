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Америка высадила десант в Эстонии в рамках крупнейших за 25 лет учений
Фото: US Air Force

Америка высадила десант в Эстонии в рамках крупнейших за 25 лет учений

Виктория Родимкина

В мире

Военные армии Соединенных Штатов Америки в ночь на 8 мая высадили в Эстонии масштабный воздушный десант в рамках учений Swift Response. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны в субботу, 8 мая.

Уточняется, что на территории страны были высажены свыше 700 военных 82-й дивизии ВДВ США. Кроме того, были сброшены боевая техника и снаряжение.

Военные Эстонии заявили, что основная часть десантников была направлена на учения транспортными самолетами непосредственно из Америки. За процессом десантирования следила прибывшая в Нурмси президент Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает РИА Новости.

В Эстонии 5 мая стартовали масштабные учения Swift Response, которые стали частью серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе. В них поучаствуют 28 тысяч военных. Завершить мероприятия планируется 14 мая.

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Эстонияучения военныхСША
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