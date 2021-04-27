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Шойгу заявил, что действия НАТО в Европе способствуют росту военной опасности
Фото: Минобороны РФ

Шойгу заявил, что действия НАТО в Европе способствуют росту военной опасности

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Действия Соединенных Штатов Америки и НАТО в европейских странах способствуют росту военной опасности, а настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 27 апреля.

По словам министра, в западных странах модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки.

— Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт в Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах, — сказал Шойгу.

Он отметил, что в ответ на угрожающую военную деятельность альянса были приняты соответствующие меры. К ним относятся внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Кроме того, Россией успешно были переброшены на западные рубежи две армии и три соединения ВДВ для проведения учений, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в ответ на недружественные действия иностранных государств. Этот указ будет способствовать защите интересов и безопасности РФ. Кабмину поручено определить список недружественных государств, в отношении которых будут приняты соответствующие меры.

Читайте также: Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы

Сергей ШойгуРоссия и ЗападНАТО
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