Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителя конкурса «Воспитатель года» Татьяну Аникееву. Поздравление мэра опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 8 мая.

По словам главы города, воспитанникам детского сада № 1980 очень повезло.

— Спасибо всем участникам конкурса за любовь к этой сложной, но интересной профессии. Дети дают много тепла тому, кто о них заботится. Желаю всем воспитателям здоровья и успехов! — написал столичный мэр.

В свою очередь Татьяна Аникеева отметила, что дети мотивируют и помогают идти в ногу со временем.

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