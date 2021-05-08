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Сергей Собянин поздравил победителя конкурса «Воспитатель года»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил победителя конкурса «Воспитатель года»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Горчакова, 23Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителя конкурса «Воспитатель года» Татьяну Аникееву. Поздравление мэра опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 8 мая.

По словам главы города, воспитанникам детского сада № 1980 очень повезло.

— Спасибо всем участникам конкурса за любовь к этой сложной, но интересной профессии. Дети дают много тепла тому, кто о них заботится. Желаю всем воспитателям здоровья и успехов! — написал столичный мэр.

В свою очередь Татьяна Аникеева отметила, что дети мотивируют и помогают идти в ногу со временем.

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