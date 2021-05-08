Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения режиссера Валерия Тодоровского. Текст телеграммы от главы города опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

В телеграмме говорится, что созданные Валерием Тодоровским фильмы вызывают живой интерес у зрителей, они покоряют великолепной режиссерской работой.

— Пусть ваши талант и энергия находят воплощение в новых интересных проектах, украшающих отечественную культуру, — отметил Сергей Собянин.

СПРАВКА «ВМ»

Валерий Тодоровский родился в 1962 году в Одессе. Он окончил сценарный факультет ВГИК. Среди его работ фильмы «Страна глухих», «Мой сводный брат Франкенштейн», «Стиляги», «Катафалк», «Оттепель», «Большой» и другие.

Валерий Тодоровский является обладателем «Золотого орла», «Ники» и других наград.

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