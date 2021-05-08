Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин поздравил с днем рождения режиссера Валерия Тодоровского
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин поздравил с днем рождения режиссера Валерия Тодоровского

Виктория Родимкина

Культура

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения режиссера Валерия Тодоровского. Текст телеграммы от главы города опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

В телеграмме говорится, что созданные Валерием Тодоровским фильмы вызывают живой интерес у зрителей, они покоряют великолепной режиссерской работой.

— Пусть ваши талант и энергия находят воплощение в новых интересных проектах, украшающих отечественную культуру, — отметил Сергей Собянин.

СПРАВКА «ВМ»

Валерий Тодоровский родился в 1962 году в Одессе. Он окончил сценарный факультет ВГИК. Среди его работ фильмы «Страна глухих», «Мой сводный брат Франкенштейн», «Стиляги», «Катафалк», «Оттепель», «Большой» и другие.

Валерий Тодоровский является обладателем «Золотого орла», «Ники» и других наград.

Читайте также: Сергей Собянин поздравил победителя конкурса «Воспитатель года»

поздравления мэраСергей Собянинрежиссер
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Все мнения
О проекте