Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Политолог объяснил, почему Путин не поздравил Украину и Грузию с Днем Победы
Фото: Администрация президента РФ

Политолог объяснил, почему Путин не поздравил Украину и Грузию с Днем Победы

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Владимир Путин не поздравил Украину и Грузию с Днем Победы из-за их ложных убеждений насчет Великой Отечественной войны. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя действия президента России.

Ранее Путин направил поздравления с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Их получили все страны бывшего СССР, кроме Украины и Грузии, которых российский лидер не поздравляет с памятным событием уже несколько лет.

Собеседник «ВМ» объяснил эту «традицию» тем, что Грузия и Украина с точки зрения Путина грубо искажают исторические факты.

— Они подчеркивают, что войну выиграли США, а Россия якобы была союзником Гитлера. Дело не в том, нравятся ли Путину руководства этих стран, друзья они или нет, но позиция, которую эти государства заняли, не подразумевает никаких поздравлений, — сказал эксперт.

Помимо этого, Журавлев заявил, что подобные символические жесты и решения — поздравить или не поздравить другую страну, выслать дипломата или, наоборот, пригласить посла и прочие — очень важны в контексте внешней политики. Зачастую, отмечает он, намеки и символы доносят больше смысла, чем прямые тексты.

— Дипломатия исключительно символична, она подразумевает донесение определенных месседжей друг до друга, — подчеркнул политолог.

Читайте также: «Путин показывает мускулы»: что Запад ждет от парада Победы в Москве

Владимир ПутинУкраинаГрузия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Все мнения
О проекте