Политолог объяснил, почему Путин не поздравил Украину и Грузию с Днем Победы

Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин не поздравил Украину и Грузию с Днем Победы из-за их ложных убеждений насчет Великой Отечественной войны. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя действия президента России.

Ранее Путин направил поздравления с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Их получили все страны бывшего СССР, кроме Украины и Грузии, которых российский лидер не поздравляет с памятным событием уже несколько лет.

Собеседник «ВМ» объяснил эту «традицию» тем, что Грузия и Украина с точки зрения Путина грубо искажают исторические факты.

— Они подчеркивают, что войну выиграли США, а Россия якобы была союзником Гитлера. Дело не в том, нравятся ли Путину руководства этих стран, друзья они или нет, но позиция, которую эти государства заняли, не подразумевает никаких поздравлений, — сказал эксперт.

Помимо этого, Журавлев заявил, что подобные символические жесты и решения — поздравить или не поздравить другую страну, выслать дипломата или, наоборот, пригласить посла и прочие — очень важны в контексте внешней политики. Зачастую, отмечает он, намеки и символы доносят больше смысла, чем прямые тексты.

— Дипломатия исключительно символична, она подразумевает донесение определенных месседжей друг до друга, — подчеркнул политолог.

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