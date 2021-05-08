«Путин показывает мускулы»: что Запад ждет от парада Победы в Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

День Победы для большинства россиян оказался более важным праздником, чем Новый год или даже собственный день рождения. Однако к этому монументальному событию с восхищением относятся не только граждане России, но и зарубежные гости. Это хорошо видно на примере того, какое внимание они уделяют торжественной части годовщины Победы — параду на Красной площади. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные мнения западных СМИ и обывателей о мероприятии и подготовки к нему.

«На этот парад у России большие планы»

В американской прессе с впечатляющей скрупулезностью рассказывают о том, какие виды военной техники — старые или поновее — будут представлены на параде Победы и как изменится их маршрут. В частности, обозреватели журнала The National Interest указали на «новый поворот» в «прославленном пролете» российской авиации — «впервые истребители Су-35С будут сопровождать стратегический бомбардировщик Ту-160».

— Сам по себе Ту-160 — не передовой юнит российской авиации, но не исключено, что его ставят на первый план, чтобы шикануть новой ракетой воздушного базирования или бомбой, — пишет NI.

В издании напомнили о словах министра обороны РФ Сергея Шойгу, который ранее заявлял, что в шествии примут участие более 12,5 тысячи солдат и свыше 300 единиц бронетехники, включая 35 «новых и модернизированных видов». Все это создает впечатление, что у «России большие планы на этот парад», считают американские журналисты.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

«Пленительные войска и смертельнейшее вооружение»

Многие иностранные СМИ бурно отреагировали на то, как проходят репетиции парада. Например, британский ежедневник Daily Mail не скупился на комплименты личному составу, особенного его женской части.

— Пленительные войска Путина вместе со смертельнейшей боевой техникой готовятся к параду Победы на Красной площади, который пройдет в воскресенье и ознаменует победу во Второй мировой войне, — отмечают на Западе.

Работники британской прессы также оценили «молниеносную скорость российских штурмовиков, разрывающих небо при выполнении смертельно опасных трюков в воздухе».

— К пролету готовы, господин президент! — пишут в предвкушении обозреватели Daily Mail.

Они также назвали предстоящую речь президента России Владимира Путина на параде одним из самых ожидаемых мировых событий в этом году, а само шествие по случаю 76-й годовщины Победы — «экстравагантным событием».

Британский ежедневник Daily Mail не скупился на комплименты личному составу, особенного его женской части / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

«Путин показывает мускулы»

Журналисты французского издания News-24 не стали сильно освещать подготовку к параду Победы в Москве, но не преминули совместить демонстрацию боевой мощи России с внешнеполитическими разногласиями.

Еще в середине апреля данная газета написала о шествии, изложив основную информацию о дате и времени его проведения, а также об участниках. При этом в News-24 обратили внимание, что подготовка к мероприятию совпала с обострением отношений между РФ и Украиной, в результате чего в СМИ поползли слухи о якобы возможной войне между странами.

— На фоне этой угрозы Путин показывает мускулы: российские танки, ракеты и солдаты ведут подготовку ко дню Победы, — отметили французские журналисты.

«Путин показывает мускулы» на фоне обострения отношений с Украиной, полагают французские журналисты / Фото: Администрация президента РФ

«Нам остается подождать, пока российские танки окажутся в руках военачальника разваленного государства»

Аналитики тематического бельгийского журнала Army Recognition, пишущего про оборонную промышленность и безопасность, особое внимание уделили четырем танкам, которые готовятся проехать по Красной площади 9 мая. Зарубежные эксперты детально описали ключевые особенности модернизированных машин — T-72Б3М, T-80БВМ, T-90М и T-14 «Армата».

В издании AR не стали давать конкретную оценку данной технике, но признали, что ее боевые качества на высоте.

К слову, к российским танкам и их мощи настороженно относятся не только военные эксперты, но и обыватели. На крупном международном форуме Reddit пользователь под ником WaterDrinker911 получил больше всего лайков в обсуждении, когда прокомментировал репетицию парада с участием Т-90М и Т-14.

— Нам остается подождать лет 60, пока эти машины окажутся в руках военачальника разваленного государства, — написал он.

В беседе с ними другие юзеры оставили прозрачные намеки на личность «военачальника». Так, один из участников переписки заметил, что «США уже развалены».

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