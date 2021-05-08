Цифровую платформу для управления коллективным иммунитетом разработали в России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Первая в мире цифровая платформа для управления коллективным иммунитетом на предприятиях и в офисах разработана в России. Об этом сообщили в пресс-службе организации «Платформа Национальной технологической инициативы».

В основу платформы лег искусственный интеллект. Главной ее задачей является помощь в предотвращении вспышек заболевания коронавирусом. Как объяснили разработчики, создание и поддержание коллективного иммунитета дают возможность предотвратить массовые вспышки, а также уменьшить число случаев заболевания более чем в два раза в год.

Система получает данные о здоровье сотрудников — результаты тестов, информацию о вакцинации или заболевших COVID-19, отмечает RT. Она в автоматическом режиме собирает данные о контактах работников, для чего им выдают специальные брелоки. Искусственный разум ведет анализ этих данных, моделирует разные сценарии распространения инфекции и дает прогноз о количестве заболевших в следующем месяце.

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