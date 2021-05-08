Владимир Путин рассказал о поддержке трудовых мигрантов

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, что в стране принимаются все возможные меры, чтобы создать для трудовых мигрантов комфортную среду.

— Безусловно, важный вопрос, вы всегда его поднимаете, вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что это вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики, — цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Президент РФ назвал положительным процессом то, что приезжие направляют из России достаточно большой объем средств на родину для поддержки семей.

Ранее в пресс-центре МВД РФ заявили, что для трудовых мигрантов в России могут ввести патент с электронным носителем информации, позволяющий осуществлять трудовую деятельность.

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