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Юрист объяснил, кто вправе претендовать на двойную пенсию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Юрист объяснил, кто вправе претендовать на двойную пенсию

Татьяна Плотникова

Общество

Ряд категорий россиян имеют право на получение двойной пенсии. Об этом рассказал адвокат Денис Спицын.

Юрист напомнил, что закон предусматривает три вида пенсий: страховую, накопительную и по государственному обеспечению. Некоторые граждане РФ вправе получать два вида выплат одновременно.

Это касается, в частности, получивших инвалидность из-за военной травмы, ликвидаторов техногенных катастроф и членов их семей, а также людей, получивших травмы вследствие этих аварий.

На двойную пенсию имеют право ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей военнослужащих, погибших при прохождении службы в армии или из-за военной травмы, родственники погибших космонавтов, летчики-испытатели, космонавты, военнослужащие отдельных подразделений при наличии установленного законом трудового стажа.

Кроме того, на двойную пенсию могут претендовать обладатели почетного звания «Житель блокадного Ленинграда» и служащие федеральных государственных структур при наличии стажа не менее пятнадцати лет, объяснил юрист в интервью «Российской газете».

Ранее россиянам объяснили, какие выплаты полагаются наследникам, помимо наследства.

Читайте также: Выплаты к Дню Победы получили почти 33 тысячи участников и инвалидов войны

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