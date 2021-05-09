Юрист объяснил, кто вправе претендовать на двойную пенсию

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ряд категорий россиян имеют право на получение двойной пенсии. Об этом рассказал адвокат Денис Спицын.

Юрист напомнил, что закон предусматривает три вида пенсий: страховую, накопительную и по государственному обеспечению. Некоторые граждане РФ вправе получать два вида выплат одновременно.

Это касается, в частности, получивших инвалидность из-за военной травмы, ликвидаторов техногенных катастроф и членов их семей, а также людей, получивших травмы вследствие этих аварий.

На двойную пенсию имеют право ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей военнослужащих, погибших при прохождении службы в армии или из-за военной травмы, родственники погибших космонавтов, летчики-испытатели, космонавты, военнослужащие отдельных подразделений при наличии установленного законом трудового стажа.

Кроме того, на двойную пенсию могут претендовать обладатели почетного звания «Житель блокадного Ленинграда» и служащие федеральных государственных структур при наличии стажа не менее пятнадцати лет, объяснил юрист в интервью «Российской газете».

Ранее россиянам объяснили, какие выплаты полагаются наследникам, помимо наследства.

Читайте также: Выплаты к Дню Победы получили почти 33 тысячи участников и инвалидов войны