Эксперт назвала выплаты, полагающиеся наследникам помимо наследства

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После смерти близкого человека можно не только вступить в наследство, но и получить выплаты от государства. Прежде всего, это касается нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего. Об этом сообщила доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Марина Филиппова.

— По общему правилу право на пенсию имеют дети, родители, супруги, умершего, а также его дед и бабушка, братья, сестры, внуки, если нет лиц, на которых законом возложена обязанность по их содержанию, — рассказала она.

Эксперт отметила, что это касается трудовой и накопительной пенсии, которую успел заработать умерший родственник.

Филиппова пояснила, что правопреемники могут быть назначены покойным из числа любых лиц, он мог определить и доли, в которых им будут выплачивать средства пенсионных накоплений.

Страховые выплаты полагаются нетрудоспособным иждивенцам, если причиной смерти наследодателя стал несчастный случай на производстве. Единовременная выплата составляет один миллион рублей и делится между всеми получателями, а ежемесячные выплаты назначаются в зависимости от заработной платы умершего, передает агентство «Прайм».

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