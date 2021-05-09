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Немецкие врачи назвали пять игнорируемых людьми симптомов рака
Кадр из сериала «Анатомия страсти»

Немецкие врачи назвали пять игнорируемых людьми симптомов рака

Виктория Родимкина

Здоровье

Немецкие врачи назвали самые распространенные симптомы онкологических заболеваний, которым люди не придают должного внимания.

Так, симптомом рака может стать кашель, который не прекращается несколько недель. Это может указывать на рак легких. Вторым признаком является изжога, если она не вызвана употреблением жирной или острой пищи. Этот признак может говорить о развитии рака горла и гортани.

Также пойти к врачу следует, если беспокоит зуд вокруг родинки и ее покраснение. Такие признаки могут стать симптомом рака кожи. Кровь в стуле может указывать на рак прямой кишки, а также онкология может проявляться припухлостью лимфоузлов, пишет издание Focus.

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