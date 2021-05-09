Названы семь признаков, по которым можно распознать в партнере психопата
Ученые объяснили, как распознать в партнере психопата. Они определили семь наиболее типичных для них признаков.
По словам специалистов, на каждые сто человек приходится один с неуравновешенной психикой. Психопата не всегда удается распознать с первого взгляда. Такие люди часто не вызывают опасения, а только доверие, которое после может стать причиной ссор и разочарований.
Так, издание The Daily Mail привело несколько признаков потенциально опасных людей.
Главной отличительной чертой психопатов является постоянная ложь. Эти люди не способны говорить правду: они лгут из выгоды и без нее. При этом психопаты могут быстрее других достичь поставленных целей.
Также неуравновешенные люди склонны думать о себе лучше, чем они есть в действительности. Нарциссизм такого человека часто негативно сказывается на его партнере.
Кроме того, психопаты часто эгоистичны. Им чужды страхи и болезни окружающих, они не умет сопереживать и беспокоиться. Их волнуют только собственные проблемы.
Помимо этого, психопатам присущ макиавеллизм. Они могут легко манипулировать окружающими и цинично эксплуатировать их. Сами они могут легко «раскусить» другого человека, но окружающим не удастся «раскусить» их.
Также психические неуравновешенные люди часто лицемерны. Они могут менять маски несколько раз в день. В любой компании психопат окажется в центре внимания, так как он знает, на кого повлиять для достижения целей.
Психопатам сложнее контролировать эмоции, поэтому они часто грубы с окружающими. Они не справляются со своим гневом, а также никогда не чувствуют своей вины.
У людей с такими проблемами также могут проявляться признаки беспричинной злости. Психопаты стремятся во всем превосходить других и могут злиться из-за успехов даже своего партнера.
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