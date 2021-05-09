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Названы семь признаков, по которым можно распознать в партнере психопата
кадр из фильма «Американский психопат»

Названы семь признаков, по которым можно распознать в партнере психопата

Виктория Родимкина

Общество

Ученые объяснили, как распознать в партнере психопата. Они определили семь наиболее типичных для них признаков.

По словам специалистов, на каждые сто человек приходится один с неуравновешенной психикой. Психопата не всегда удается распознать с первого взгляда. Такие люди часто не вызывают опасения, а только доверие, которое после может стать причиной ссор и разочарований.

Так, издание The Daily Mail привело несколько признаков потенциально опасных людей.

Главной отличительной чертой психопатов является постоянная ложь. Эти люди не способны говорить правду: они лгут из выгоды и без нее. При этом психопаты могут быстрее других достичь поставленных целей.

Также неуравновешенные люди склонны думать о себе лучше, чем они есть в действительности. Нарциссизм такого человека часто негативно сказывается на его партнере.

Кроме того, психопаты часто эгоистичны. Им чужды страхи и болезни окружающих, они не умет сопереживать и беспокоиться. Их волнуют только собственные проблемы.

Помимо этого, психопатам присущ макиавеллизм. Они могут легко манипулировать окружающими и цинично эксплуатировать их. Сами они могут легко «раскусить» другого человека, но окружающим не удастся «раскусить» их.

Также психические неуравновешенные люди часто лицемерны. Они могут менять маски несколько раз в день. В любой компании психопат окажется в центре внимания, так как он знает, на кого повлиять для достижения целей.

Психопатам сложнее контролировать эмоции, поэтому они часто грубы с окружающими. Они не справляются со своим гневом, а также никогда не чувствуют своей вины.

У людей с такими проблемами также могут проявляться признаки беспричинной злости. Психопаты стремятся во всем превосходить других и могут злиться из-за успехов даже своего партнера.

Ранее психолог рассказала, как сильным женщинам создать крепкие отношения.

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