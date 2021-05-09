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Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и горожан с Днем Победы.

Глава города отметил, что за минувшие с Дня Победы десятилетия выросло три поколения москвичей, но каждый год на 9 Мая возникает особое чувство гордости.

— Дорогие ветераны, дорогие москвичи! Поздравляю вас с праздником Победы! 76 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года — целая жизнь, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла, — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что в этот день вспоминают молодых парней, призывников, которые еще вчера строили планы на долгую и счастливую жизнь, а сегодня шли в свою последнюю атаку.

Столичный мэр добавил, что, вспоминая подвиг дедов и прадедов, мы сами становимся сильнее.

Глава города в эфире телеканала «Москва 24» пожелал ветеранам войны и труженикам тыла здоровья и долголетия.

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День ПобедыСергей Собянинветеран
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