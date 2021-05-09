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Более четырех тысяч человек присоединились к проекту «КиберМосква»
Фото: freepik.com

Более четырех тысяч человек присоединились к проекту «КиберМосква»

Виктория Родимкина

Город

За два года с момента запуска к проекту «КиберМосква» присоединились более четырех тысяч человек. Его возникновение стало ответом на повышение киберугроз, которые усилились во время пандемии.

За все время существования проекта было проведено свыше 50 вебинаров и более 100 мероприятий по информационной безопасности. К ним присоединились около семи тысяч студентов из 20 учебных заведений.

Участники проекта отслеживают и пресекают преступления в Сети, помогают создавать базу знаний по кибербезопасности для НКО. Также они проводят мастер-классы по формированию навыков интернет-безопасности, предлагают идеи по совершенствованию законодательной базы в этой сфере.

В проекте участвуют студенты и недавние выпускники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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