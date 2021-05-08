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Посвященный Дню Победы гала-вечер покажет медиаплатформа #Москвастобой
Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Посвященный Дню Победы гала-вечер покажет медиаплатформа #Москвастобой

Анастасия Колоскова

Город

Медиаплатформа #Москвастобой 9 мая будет транслировать гала-вечер, посвященный годовщине Великой Победы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

Отмечается, что трансляция мероприятия начнется в прямом эфире в 18:00 на медиаплатформе и на странице театра «Балет Москва» в соцсети «ВКонтакте».

— В программе вечера будут представлены фрагменты из современных балетов «Танцпол», «Эгопоинт», «Эквус», «Крейцерова соната», «Минос» и других, — сообщается на сайте платформы.

Кроме того, зрители смогут увидеть отрывки из спектаклей «Все пути ведут на север» и «Кафе Идиот», которые стали лауреатами премии «Золотая маска» как лучшие спектакли 2016 и 2017 года, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на платформе запустили серию онлайн-экскурсий по трамвайным депо.

Читайте также: Аудиогиды по достопримечательностям и музеям Москвы появились в сервисе Russpass

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