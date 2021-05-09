Дом с элементами неогреческой архитектуры в центре Москвы отремонтируют
Фасад исторического здания, которое входит в комплекс жилых домов «На Сивцевом Вражке», отремонтируют.
Здание находится по адресу переулок Сивцев Вражек, дом № 21. Семиэтажный дом был построен в 1928 году по индивидуальному проекту. В декоре фасада использовали неогреческие мотивы. Парадный вход украсили четырьмя дорическими колоннами.
В здании в XX веке проживал командир бригады Владимир Панюков, который занимался вопросами охраны промышленности СССР.
В комплекс жилых зданий «На Сивцевом Вражке» входит и соседний дом № 19. В нем проживала поэтесса Марина Цветаева и останавливался поэт Максимилиан Волошин, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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