Дом с элементами неогреческой архитектуры в центре Москвы отремонтируют

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Россия, Москва, переулок Сивцев Вражек, 23/14 Карта всех событий

Фасад исторического здания, которое входит в комплекс жилых домов «На Сивцевом Вражке», отремонтируют.

Здание находится по адресу переулок Сивцев Вражек, дом № 21. Семиэтажный дом был построен в 1928 году по индивидуальному проекту. В декоре фасада использовали неогреческие мотивы. Парадный вход украсили четырьмя дорическими колоннами.

В здании в XX веке проживал командир бригады Владимир Панюков, который занимался вопросами охраны промышленности СССР.

В комплекс жилых зданий «На Сивцевом Вражке» входит и соседний дом № 19. В нем проживала поэтесса Марина Цветаева и останавливался поэт Максимилиан Волошин, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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