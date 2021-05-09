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Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2134 человека за сутки
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2134 человека за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице от коронавируса вылечились еще 2134 человека за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в воскресенье, 9 мая, в Telegram-канале.

Всего в столице выздоровели уже 1 008 676 пациентов. За минувшие сутки в городе подтвердили еще 2828 новых случаев, госпитализировали за 24 часа 1150 человек. Скончались за сутки от вируса 58 пациентов.

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2134 человека за суткиФото: Оперштаб

В Москве за все время пандемии выявлено 1 116 388 случаев COVID-19.

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