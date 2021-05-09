Совместные учения Украины и США проходят в Черном море

Фото: dpsu.gov.ua

В Черном море украинские пограничники проводят совместные с береговой охраной США учения. Об этом сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины в воскресенье, 9 мая.

Уточняется, что корабли пограничных ведомств США и Украины отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.

Флагман морской охраны госпогранслужбы Украины встретил корабль береговой охраны США Hamilton 8 мая на расстоянии более 100 миль от Одессы.

— По плану совместных учений корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе, — говорится в сообщении пресс-службы.

За ходом учений следили российские корабли, в том числе два пограничных корабля ФСБ.

Учения кораблей Украины и США в Черном море продолжаются, добавили в ведомстве.

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