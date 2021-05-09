«Нагло врут»: военный эксперт отреагировал на учения США в Эстонии

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Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал недавние учения американских военных в Эстонии.

США в ночь на 8 мая высадили в Эстонии масштабный воздушный десант в рамках учений Swift Response. В них поучаствовали свыше 700 военнослужащих.

— Йенс Столтенберг (генсек НАТО — прим. «ВМ») не раз говорил, что такого рода учения — это некий посыл в сторону России о том, что НАТО едино и демонстрацией силы стремится сдержать Россию, — сказал Алексей Леонков.

Он отметил, что новая кампания НАТО говорит об «агрессивных действиях» со стороны Москвы, поэтому учения в Эстонии следует рассматривать как целенаправленные.

Эксперт пояснил, что на учения не приглашают российских наблюдателей.

— При этом нагло врут о том, что мы не подавали заявку. Просто так принято, что нас не приглашают, — сказал он в беседе с RT.

Алексей Леонков добавил, что Россия всегда приглашает на свои учения западных наблюдателей, при этом Москва никогда не называет конкретную страну в качестве потенциального противника.

Ранее американский адмирал смоделировал конфликт между Россией и Украиной.

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