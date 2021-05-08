Американский адмирал смоделировал конфликт между Россией и Украиной

Фото: mil.ru / Минобороны России

Адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис заявил, что если между Россией и Украиной начнется война, то НАТО и Вашингтон будут «категорически возражать», однако «никаких мер предпринимать не станут». Об этом сообщается в статье издания Bloomberg.

— Украина не подпадает под гарантию безопасности НАТО «нападение на одного — это нападение на всех», — отметил Ставридис.

Он также предположил, что в случае обострения отношений между странами их столкновение могло бы произойти в акватории Черного моря.

Адмирал в отставке сделал предположение и по действиям России в подобной ситуации. Так, по мнению Ставридиса, РФ будет использовать дизельные подводные лодки, вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей, а также быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса «поверхность-поверхность» и «земля-земля».

Ставридис подчеркнул, что, по его мнению, в таком случае Москва одержит полную победу. При этом войска НАТО не успеют достигнуть региона достаточно быстро, даже если захотят, заключил адмирал.

Ранее сообщалось, что Украина организовала 400 километров противотанковых рвов на границе с Россией по проекту «Стена». За все время работ также обустроено 330 километров рокадной дороги, 100 километров колючего забора и 70 километров колючей проволоки.

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