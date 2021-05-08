США на параде Победы в Москве представит временный поверенный

Барт Горман / Фото: ru.usembassy.gov

Временный поверенный в делах США в Российской Федерации Барт Горман будет присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве. Об этом рассказала пресс-секретарь американской дипломатической миссии Ребекка Росс.

По словам Росс, соответствующее решение уже принято. Другие комментарии относительно уровня представительства США на параде Победы в Москве не поступали сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве 9 мая примут за несколько часов до его начала.

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