Евгений Попов: Память о военных корреспондентах должна жить

Фото: Мария Попова

В День Победы тележурналист Евгений Попов предложил увековечить память фронтовых журналистов и фотокорреспондентов.

— Я работал в «горячих точках», но не могу в полной мере осознать, что они испытывали. Думаю, им было тяжелее, чем современным журналистам. Мы уезжаем в командировки и возвращаемся в свои мирные дома. Они были на передовой все годы войны. И не просто готовили репортажи, снимали на фото- и кинокамеры, но и доблестно сражались с врагом. Каждый из них, прежде всего, был солдатом и только потом корреспондентом, — отметил Попов.

Он напомнил, что с первых дней войны вместе с бойцами регулярной армии фронтовыми дорогами шли военные корреспонденты и фотографы. И это благодаря им мы сегодня знаем о тех, кто совершил подвиги, и о тех, кто просто честно исполнял свой долг, о главных сражениях и локальных боях. Реальные свидетельства войны добыты военкорами на передовой.

В Музее Победы собрано более 180 тысяч газет и более 5 тысяч журналов периода Великой Отечественной войны. Люди в 35 странах узнавали правду о войне благодаря статьям и фотографиям военных журналистов и фотокоров.

Страна отметила подвиг военных корреспондентов: 10 человек стали Героями Советского Союза, свыше 500 отмечены государственными наградами. 1500 военкоров не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны.

Были среди военных корреспондентов и фотографов всем известные имена. Люди в тылу и на фронте читали статьи Всеволода Вишневского, Константина Симонова, Аркадия Гайдара, Бориса Полевого и многих других. Находчивость и героизма проявлял фотокорреспондент «Известий», участник трех войн Павел Трошкин. Но при этом даже на доме, в котором жил один из самых известных военных фотокорров, нет памятной доски, подчеркнул Евгений Попов.

— Большинство военкоров остались, что называется, рядовыми войны. Они честно выполнили свой долг. Но мы ничего о них не знаем. И это несправедливо, — добавил тележурналист. – Необходимо увековечить память о фронтовых корреспондентах и фотографах.

В Москве на Арбате перед входом в Центральный дом журналиста установлен памятник фронтовым корреспондентам. Во многих городах есть такие мемориалы. Однако сегодня важна память о каждом человеке. Благодаря им мы знаем, какой была самая страшная и смертоносная война в истории. Отвага и страх, боль поражений и радость победы в глазах детей, стариков, фронтовых товарищей запечатлены на снимках военкоров.

— Мы обязаны навсегда сохранить память о них, — подчеркнул Евгений Попов.

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