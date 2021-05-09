Координатор отряда «ЛизаАлерт» Леонов поздравил с Днем Победы ветерана, которому волонтеры в прошлом году спасли жизнь

Фото: Пресс-служба ЛизаАлерт

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и руководитель направления «Лес на связи» Олег Леонов поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны, 90-летнего Владимира Куликова. Леонов рассказал, что в прошлом году добровольцы спасли заблудившегося в подмосковному лесу Владимира Иосифовича.

— Уже второй год подряд из-за пандемии общение с ветеранами проходит без дружеских объятий. Но желание поблагодарить за Победу есть всегда. И, конечно же, в этот особенный для всех нас день — День Победы. При этом хочу отметить, что добровольцы нашего отряда «ЛизаАлерт» помогают и встречаются с ветеранами регулярно, — отметил Леонов.

Координатор отряда поделился историей знакомства с Куликовым. По его словам, жизнь Владимира Иосифовича спас заряженный мобильный телефон. Он позвонил дочери и сообщил, что заблудился. Дочь обратилась в единую службу «112», которая, в свою очередь, передала заявку поисковому отряду «ЛизаАлерт». Так начались поиски пенсионера с помощью специалистов направления отряда «Лес на связи», которое дистанционно выводит из леса людей при помощи мобильного телефона.

Как отметил Леонов, ветеран знал, что даже при сильной усталости нельзя ложиться на землю, а лег на бревна, пока ждал спасателей. Кроме того, с собой у пенсионера были вода и компас. Затрудняло поиск то обстоятельство, что заблудившийся плохо слышал, но отряду все-таки удалось связаться с ним, определить местоположение и с помощью спасателей вывести из леса.

Владимир Иосифович поблагодарил волонтеров отряда за поздравления и обратился к Олегу Леонову с просьбой — не забывать события военных лет.

— Даже спустя многие годы люди обязаны помнить, что такое война. И очень важно, чтобы никто эту историю не мог изменить, — отметил ветеран.

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