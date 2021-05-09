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Роман Романенко поддержал патриотическую акцию жителей Ясенева и Чертанова
Фото: Иван Степанов

Роман Романенко поддержал патриотическую акцию жителей Ясенева и Чертанова

Василий Плиткин

Общество

На юго-западе Москвы прошел автопробег, приуроченный к празднованию Великой Победы. Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко проехал в составе автоколонны и принял участие в высадке хвойных деревьев в Парке 30-летия Победы.

Первой точкой «Маршрута Памяти» стал мемориальный комплекс «Жителям села Ясенево, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Памятник установили в прошлом году в честь 75-летия Победы.

Далее участники автопробега проследовали к ДОТу на Новоясеневском проспекте, ставшему символом 3-го боевого участка обороны Москвы, а также к памятным знакам «Женщинам, создававшим оборонительные рубежи Москвы в 1941–1942 годах», и «Детям — узникам фашистских лагерей», установленным в районе Чертаново Центральное. Завершился автопробег в Парке 30-летия Победы акцией по высадке хвойных деревьев.

— Наш долг как внуков победителей той страшной войны всегда помнить о том, какую цену заплатили наши деды ради сегодняшней мирной и благополучной жизни. К сожалению, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки по ковиду многие мероприятия, которыми мы традиционно чествуем ветеранов, отменены. Но мы все равно постарались отдать дань памяти и уважения героям военных лет, совершив сегодняшний автопробег по памятным местам и высадив деревья в парке, — отметил Роман Романенко, выступая перед участниками патриотической акции.

Летчик-космонавт подчеркнул, что необходимо не только хранить память о войне, но и передавать эти знания подрастающему поколению.

— Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем хранить и передавать знания о событиях войны последующим поколениям, — добавил он.

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