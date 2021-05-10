Движение на МКАД в районе Каширского шоссе восстановлено

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 22-й километр Карта всех событий

Движение транспорта на участке Московской кольцевой автодороги временно восстановлено после дорожно-транспортного происшествия. Об этом в ночь на понедельник, 10 мая, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 22-го километра трассы (рядом с Каширским шоссе) грузовик наехал на легковой автомобиль. После ДТП движение транспорта было затруднено на участке протяженностью 2,2 километра.

К настоящему времени движение транспорта полностью восстановлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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