Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В МЧС рассказали, как спастись от попадания молнии
Фото: pixabay.com

В МЧС рассказали, как спастись от попадания молнии

Татьяна Плотникова

Общество

Удар молнии — главная опасность, подстерегающая человека во время грозы. В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ рассказали, как защититься от подобного риска.

Как уточнили в ведомстве, в Центральной России сезон гроз начинается в мае и заканчивается в сентябре, а в южных регионах они происходят практически круглогодично. Помимо удара молнии опасность могут представлять шаровые молнии.

Чтобы минимизировать угрозу и поражения молнией зданий, на них устанавливают специальную молниезащиту — заземленные металлические мачты и натянутые высоко над сооружениями провода. Соответственно, вне помещения риск пострадать от молнии существенно выше, предупредили в МЧС.

Выезжая на природу, важно узнать прогноз погоды. Если метеорологи обещают грозу, желательно перенести выезд на другой день.

В случае, если о грозе стало известно уже находясь на природе, необходимо рассчитать примерное расстояние до приближающегося грозового фронта. Сделать это можно, оценивая время задержки первого раската грома и вспышки молнии, а также оценить, приближается или удаляется фронт.

Оказавшись в грозу в поле, нельзя ложиться на землю — следует спуститься в овраг или другую низину и сесть на корточки, обхватив ноги руками. Ни в коем случае не нужно прятаться под деревьями, так как молния «выбирает» наиболее высокие объекты.

Находясь в доме в грозу, нужно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия, нельзя растапливать печь. Не стоит разговаривать по телефону, подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.

По возможности рекомендуется отключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы, рассказали в МЧС РФ «Известиям».

Читайте также: Врач научно объяснил любовь россиян к грозе в начале мая

МЧСгрозамолния
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Все мнения
О проекте