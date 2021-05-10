Названы страны, в которые чаще всего переводят деньги из России

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Азербайджан вышел на первое место в рейтинге стран, в которые чаще всего совершают международные денежные переводы из России. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Русский стандарт».

В первом квартале 2021 года средний чек одного перевода в Азербайджан составил 11,56 тысячи рублей.

Второе место осталось за Белоруссией, в среднем каждый отправитель переводит в эту страну 10,077 тысячи рублей. Лидер 2020 года, Казахстан, опустился на третье место со средним чеком 22,54 тысячи рублей.

В топ-5 также вошли Испания и Молдавия со средними суммами переводов 18,563 и 13,858 тысячи рублей соответственно, сообщает ТАСС.

Ранее Центробанк сообщил о сохраняющихся рисках высокой инфляции.

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