Аналитик предупредил о рисках при покупке долларов

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Покупка долларов населением сопряжена с рядом рисков, об этом рассказал эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

Эксперт отметил, что из-за большой разницы в курсах покупки и продажи валют в банках доходность операций существенно сокращается. Особенно велика эта разница в периоды сильных колебаний курса, когда на фоне панических настроений граждане бросаются скупать валюту.

Следует помнить, что нередки случаи мошенничества в обменных пунктах. Кроме того, наличные деньги можно потерять, в том числе в результате кражи или пожара в квартире, где хранятся банкноты.

Хранение сбережений в наличной форме, в том числе в валюте, лишает владельца дохода, который они могут принести, будучи вложенными на банковский депозит, указал Дроздов.

Важно помнить, что любые валюты подвержены инфляции, а также действию геополитических рисков. В связи с этим эксперт напомнил, что США взяли курс на жесткую конфронтацию с Россией и Китаем, активно втягивая в этот процесс и Европу.

— В свете всего этого старая мудрость, гласящая, что не следует складывать все яйца в одну корзину, остается как никогда актуальной, — рассказал Дроздов агентству «Прайм».

Ранее россиян предупредили о риске потери денег даже в надежном банке.

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