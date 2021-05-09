Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Аналитик предупредил о рисках при покупке долларов
Фото: Pixabay

Аналитик предупредил о рисках при покупке долларов

Татьяна Плотникова

Финансы

Покупка долларов населением сопряжена с рядом рисков, об этом рассказал эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

Эксперт отметил, что из-за большой разницы в курсах покупки и продажи валют в банках доходность операций существенно сокращается. Особенно велика эта разница в периоды сильных колебаний курса, когда на фоне панических настроений граждане бросаются скупать валюту.

Следует помнить, что нередки случаи мошенничества в обменных пунктах. Кроме того, наличные деньги можно потерять, в том числе в результате кражи или пожара в квартире, где хранятся банкноты.

Хранение сбережений в наличной форме, в том числе в валюте, лишает владельца дохода, который они могут принести, будучи вложенными на банковский депозит, указал Дроздов.

Важно помнить, что любые валюты подвержены инфляции, а также действию геополитических рисков. В связи с этим эксперт напомнил, что США взяли курс на жесткую конфронтацию с Россией и Китаем, активно втягивая в этот процесс и Европу.

— В свете всего этого старая мудрость, гласящая, что не следует складывать все яйца в одну корзину, остается как никогда актуальной, — рассказал Дроздов агентству «Прайм».

Ранее россиян предупредили о риске потери денег даже в надежном банке.

Читайте также: Снижение курса доллара сказалось на укреплении золота

валютакурсы валютсоветы экспертов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Все мнения
О проекте