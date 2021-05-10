Минкульт предложил платить миллион за переезд в деревню

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Министерство культуры РФ подготовило поправки в государственную программу «Развитие культуры», предусматривающее введение стимулирующих выплат для работников культуры, которые согласятся переехать в малые населенные пункты.

Согласно поправкам, с 2022 года специалистам до 55 лет, переезжающим в деревню или небольшой город с населением до 50 тысяч человек по программе «Земский работник культуры», планируют давать по одному миллиону рублей. Тем, кто отправится в Дальневосточный федеральный округ, выплату увеличат до двух миллионов рублей.

Такая командировка рассчитана на пять лет. Если она будет прервана досрочно, придется возместить в региональный бюджет полученную сумму.

Стимулирующие выплаты распространяются также на врачей и учителей, пишет «Парламентская газета».

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