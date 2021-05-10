Опрос показал, сколько россиян боятся летать на самолетах

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Примерно треть (32 процента) жителей России, принявших участие в исследовании аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», рассказали, что боятся летать на самолетах.

При этом 11 процентов боятся полетов настолько сильно, что практически всегда выбирают другие виды транспорта. 21 процент рассказали, что пользуются самолетами, несмотря на страх перед полетами.

Более половины, 53 процента, опрошенных утверждают, что не боятся летать. Пять процентов отметили, что прежде испытывали страх перед полетами на самолетах, однако сумели его победить.

Каждый десятый респондент не знает, есть ли у него боязнь полетов, поскольку либо еще ни разу не пользовался самолетами, либо не задумывался на данную тему, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург стал лидером по числу людей, не доверяющих беспилотным авто.

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