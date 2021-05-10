Французские военные поддержали письмо с предупреждением о гражданской войне

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Группа французских военных поддержала открытое письмо отставных генералов властям республики с предупреждением о гражданской войне. Новое письмо было опубликовано в еженедельнике Valeurs actuelles.

Авторы послания осудили французские власти, которые раскритиковали обращение отставных генералов о риске гражданской войны в стране из-за исламистов и банд из пригорода.

— К ним отнеслись, как к мятежникам, когда их единственный грех — любовь к своей стране, — говорится в письме военных.

Военнослужащие Франции отметили рост насилия в городах и деревнях, они призвали руководство страны к действию, указав на необходимость разрешить ситуацию.

Письмо отставных генералов с предупреждением о риске гражданской войны было опубликовано в апреле этого года.

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