Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Французские военные поддержали письмо с предупреждением о гражданской войне
Фото: pixabay.com/ru

Французские военные поддержали письмо с предупреждением о гражданской войне

Виктория Родимкина

В мире

Группа французских военных поддержала открытое письмо отставных генералов властям республики с предупреждением о гражданской войне. Новое письмо было опубликовано в еженедельнике Valeurs actuelles.

Авторы послания осудили французские власти, которые раскритиковали обращение отставных генералов о риске гражданской войны в стране из-за исламистов и банд из пригорода.

— К ним отнеслись, как к мятежникам, когда их единственный грех — любовь к своей стране, — говорится в письме военных.

Военнослужащие Франции отметили рост насилия в городах и деревнях, они призвали руководство страны к действию, указав на необходимость разрешить ситуацию.

Письмо отставных генералов с предупреждением о риске гражданской войны было опубликовано в апреле этого года.

Читайте также: «Зашли в тупик»: эксперт оценил дипломатические отношения между Россией и ЕС

Франциягражданская войнавоенная сила
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Все мнения
О проекте