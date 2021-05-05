«Зашли в тупик»: эксперт оценил дипломатические отношения между Россией и ЕС

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Российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Франции. По мнению отечественных дипломатов, это действие является согласованным демаршем Евросоюза. В настоящее время отношения между Россией и Европой становятся все более натянутыми. Как утверждают специалисты, возвращаются времена холодной войны. Выход они видят только в отделении стран ЕС от Соединенных Штатов Америки.

По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН, эксперта по Франции Сергея Федорова, отношения между Россией и Евросоюзом «зашли в тупик».

— Наша страна долго терпела, призывая к какой-то разумной практичной позиции ЕС, но этого не получилось, — подчеркнул Федоров.

Как пояснил эксперт, отношения между странами усугубились после визита испанского политика Жозепа Борреля, так как он посчитал, что его оскорбили.

— Причем непонятно, по какой причине. В оправдание своих слов он сказал, что российская сторона приняла решение о высылке трех дипломатов ЕС. Якобы это по дипломатическим канонам очень оскорбительное действие, — объяснил эксперт.

Он также добавил, что у властей Европы всегда вызывают бурную реакцию ответные меры, которые принимает Россия, отмечает телеканал 360. По мнению спикера, в ближайшее время рассчитывать на конструктивный диалог не приходится.

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