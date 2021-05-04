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«Часть согласованного демарша»: посольство России — о вызове посла в МИД Франции
Фото: DesignRecipe / CC BY 2.0

«Часть согласованного демарша»: посольство России — о вызове посла в МИД Франции

Иван Юминов

Внешняя политика

Вызов посла РФ во Франции Алексея Мешкова в министерство иностранных дел (МИД) страны из-за санкций России против европейских чиновников — часть согласованного странами Европейского союза (ЕС) демарша. Соответствующее заявление сделали в посольстве России в Париже во вторник, 4 мая.

— Вызов посла России во Франции в МИД страны является, на наш взгляд, частью согласованного странами ЕС демарша и во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС, — говорится в сообщении.

Мешков, как отмечается, объяснил французским дипломатам во время встречи, что меры России были вызваны недавними санкциями ЕС против ряда россиян, передает РИА Новости.

Ранее МИД России опубликовал имена восьми граждан стран ЕС, которым запретили въезд в страну. В этот список вошли также председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации Жак Мэр.

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