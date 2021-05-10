Россияне рассказали, когда следует начинать копить на пенсию

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Более 80 процентов россиян заявили, что начинать копить на пенсию следует как можно раньше. Об этом свидетельствуют данные опроса негосударственного пенсионного фонда «Открытие».

Специалисты фонда опросили жителей России старше 25 лет на тему, как они распоряжаются личными и семейными финансами.

Аналитики выяснили, что 64 процента россиян имеют личные сбережения. Большинство копит на непредвиденные расходы, около 20 процентов опрошенных собирают деньги на случай потери основного дохода и около 14 процентов — на покупку недвижимости.

На пенсию собирают средства только 11 процентов респондентов. При этом 82 процента опрошенных заявили, что начинать копить на пенсию следует как можно раньше.

Из тех, кто делает накопления, 42 процента предпочитают хранить деньги на банковском депозите, четверть имеют ценные бумаги, 23 процента покупают иностранную валюту, 14 процентов инвестируют в недвижимость, сообщает РИА Новости.

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