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Фасад дома с мезонином и галдарейками на Покровке отремонтируют
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Фасад дома с мезонином и галдарейками на Покровке отремонтируют

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Покровка, 4с1Карта всех событий

В столице на улице Покровке планируют отремонтировать фасад дома с мезонином и галдарейками. Это один из двух домов города, где сохранились входные галереи.

Здание находится по адресу улица Покровка, дом № 4, строение 1. Дом был построен в 1820-х годах. Строительство начал князь Михаил Долгорукий. Дом достраивался на протяжении последующих 50 лет разными владельцами. В 1870 году купец Василий Сиротинин построил третий этаж с мезонином. По мнению экспертов, эклектический декор мог появиться во время этой реконструкции.

В то время первый этаж доходного дома также занимали магазины, салоны и рестораны. Второй и третий этажи сдавались в аренду семьям мещан.

Для увеличения числа квартир и сокращения количества входов во дворе были построены длинные галереи, или галдарейки. По ним в свою квартиру жилец мог попасть прямо с улицы.

Капитальный ремонт в здании проводился в последний раз в 1961 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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