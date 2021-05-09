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Фасад первого дома-коммуны в Москве отреставрируют
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / Mos.ru

Фасад первого дома-коммуны в Москве отреставрируют

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Лестева, 22 Карта всех событий

Фасад первого московского дома-коммуны отреставрируют в 2021 году. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Здание расположено по адресу улица Лестева, дом 22. Специалисты построили его в 1930 году, украсив объект декоративными элементами по эскизам немецкого мастера Хиннерка Шепера.

Дом в стиле конструктивизм является частью жилого комплекса из 12 пятиэтажек с типовыми квартирными секциями Моссовета. Так как здания строили под углом, они образовали треугольные и квадратные дворы.

Фасад дома будут ремонтировать в рамках региональной программы капитального ремонта. Специалисты организуют наружную водосточную систему и отремонтируют инженерные коммуникации. Кроме того, в порядок приведут внешнюю часть объекта, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что реконструкцию фасада Дома полярников проведут в центре Москвы.

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