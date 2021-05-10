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Еще 1976 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Еще 1976 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице от коронавируса вылечились еще 1976 человек за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в Telegram-канале в понедельник, 10 мая.

Количество выздоровевших пациентов в городе увеличилось до 1 010 652.

Еще 1976 человек вылечились от коронавируса в Москве за суткиФото: Telegram / Оперштаб Москвы

За последние 24 часа в столице подтвердили 2896 новых случаев инфекции, госпитализировали 1011 человек. Скончались от коронавируса за сутки 56 пациентов.

За все время пандемии в городе было выявлено 1 119 284 случая коронавируса.

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